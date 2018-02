Attaque d'un oléoduc": l'Iran rejette les accusations de Bahreïn

Téhéran - L'Iran a rejeté comme "mensongères et sans fondement" les accusations lancées mercredi par Manama selon lesquelles Téhéran aurait entraîné deux suspects arrêtés au Bahreïn pour une attaque visant un oléoduc dans ce royaume."Les dirigeants bahreïnis feraient mieux d'établir un dialogue sérieux avec leur peuple pour mettre fin à la crise dans leur pays plutôt que de lancer des accusations éculées [...] et d'étouffer les demandes légitimes de leurs concitoyens", indique un communiqué des Affaires étrangères iraniennes publié dans la nuit de mercredi à jeudi.Bahreïn a annoncé mercredi avoir arrêté quatre hommes soupçonnés d'avoir mené le 10 novembre un attentat à la bombe contre un oléoduc de la société pétrolière saoudienne Aramco.Le ministère de l'Intérieur bahreïni a affirmé que deux d'entre eux avaient reçu "un entraînement intensif dans des camps des Gardiens de la révolution", l'armée d'élite de la République islamique d'Iran.Le ministère, qui poursuit les suspects pour "complot" et "attentat", les accuse d'appartenir à un mouvement de protestation animé par des chiites (majoritaires à Bahreïn, comme en Iran) né en 2011 et qui réclame une véritable monarchie constitutionnelle à la dynastie sunnite qui règne à Manama.Le 10 novembre, un incendie sur l'oléoduc reliant la raffinerie bahreïnie Bapco à la principale station de pompage d'Aramco dans la province de Dahran en Arabie saoudite avait provoqué l'arrêt du pipeline. Les autorités de Bahreïn avaient immédiatement dénoncé un acte "terroriste" et mis en cause l'Iran.(©AFP / 08 février 2018 08h13)