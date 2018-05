Attaque de Liège: Macron exprime la "solidarité" des Français aux Belges

Paris - Le Président français Emmanuel Macron a exprimé mercredi la "solidarité" des Français avec les Belges quelques heures après une attaque à Liège, dans l'Est de la Belgique, ayant les apparences d'un acte terroriste.Le Président français a fait part de la "solidarité du peuple français à l'égard du peuple belge", après cette "terrible attaque", au début de son intervention devant la presse sur l'issue d'une réunion internationale sur la Libye."Il est sans doute trop tôt pour s'exprimer mais je voulais ici adresser toutes les condoléances et la solidarité" de la France "à l'égard de nos voisins Belges", a déclaré le président français.Un homme a tué par balles trois personnes dont deux policiers mardi matin à Liège, dans l'est de la Belgique, avant de prendre un otage et d'être abattu par les forces de l'ordre, une fusillade qui a les apparences d'un acte terroriste selon la justice belge.(©AFP / 29 mai 2018 12h24)