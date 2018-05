Attaque de l'EI dans le désert syrien, 26 tués parmi les forces du régime

Beyrouth - Une attaque surprise du groupe Etat islamique (EI) sur une position du régime dans le désert de Syrie a fait mardi 26 morts parmi les forces progouvernementales, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH)."Au moins 26 soldats du régime et combattants alliés ont été tués dans une attaque de l'EI ayant visé à l'aube une de leurs positions dans la Badiya syrienne", a indiqué l'Observatoire.Parmi ces morts figurent des miliciens iraniens, précise l'OSDH.La Badiya syrienne est un vaste désert qui s'étend du centre du pays à ses frontières orientales avec l'Irak, où se trouvent encore de petites poches contrôlées par l'EI.Selon le directeur de l'Observatoire, Rami Abdel Rahmane, l'attaque a visé une petite base à l'est de la cité antique de Palmyre dont l'EI s'était emparé à deux reprises depuis le début il y a sept ans de la guerre en Syrie.L'attaque "a commencé par l'explosion d'une voiture piégée contre les forces du régime, qui a déclenché des affrontements qui se poursuivent", a-t-il ajouté. Cinq jihadistes de l'EI ont également été tués."Les combattants de l'EI ont lancé leur attaque depuis une poche qu'ils contrôlent dans la Badiya, qui est aussi la destination des jihadistes évacués dimanche et lundi du sud de Damas", a dit M. Abdel Rahmane.Les forces du gouvernement ont repris lundi à l'EI une poche que le groupe contrôlait dans le sud de la capitale.Selon l'Observatoire et une source militaire proche du régime, la reprise de ce secteur de la capitale est intervenue après l'évacuation par autocars des jihadistes vers le désert.(©AFP / 22 mai 2018 15h00)