Liège (Belgique) - Un policier a été grièvement blessé dans l'attaque de mardi matin à Liège (est de la Belgique) qui visait "clairement" la police, a annoncé le chef de la police de Liège au cours d'une conférence de presse."Il est clair que l'objectif de l'assassin était de s'en prendre à la police", a déclaré Christian Beaupère, précisant que l'un des quatre policiers blessés avait été atteint à l'artère fémorale, mais que ses jours n'étaient désormais plus en danger.L'assaillant, Benjamin Herman selon les médias, un délinquant qui bénéficiait d'un congé pénitentiaire, ne souhaitait pas s'en prendre à l'établissement scolaire où il a terminé son parcours meurtrier en prenant en otage une employée, d'après M. Beaupère."Son objectif n'était pas de tuer dans une école mais (...) de toucher des policiers, l'institution, l'Etat de la Belgique", a-t-il souligné.S'exprimant aux côtés du bourgmestre (maire) Willy Demeyer et de la gouverneure de la province, le chef de corps de la police de Liège a rendu hommage aux deux policières tuées, les premières victimes de l'assaillant.Les deux femmes de 45 et 53 ans étaient des mères de famille. La plus jeune était entrée dans la police en 1994 et avait deux filles, des jumelles de 13 ans, dont le père, lui aussi policier, était déjà décédé, mais pas dans le cadre de son service. La seconde était policière à Liège depuis 2010 et avait un garçon de 25 ans.La troisième victime, un jeune homme de 22 ans passager d'une voiture garée à proximité du lieu de la première attaque, était quant à lui étudiant, sur le point d'obtenir son diplôme d'enseignant, a précisé Willy Demeyer.Au total, quatre policiers ont été blessés, deux au bras et deux à la jambe, au moment où le suspect a quitté l'école dans laquelle il s'était réfugié.Le chef de corps a remercié les policiers liégeois "pour le courage dont ils ont fait preuve et leur professionnalisme qui a permis d'éviter davantage de victimes".(©AFP / 29 mai 2018 16h28)