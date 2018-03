Attaque devant la résidence de l'ambassadeur d'Iran: l'auteur avait des "affinités avec l'islam politique"

Vienne - L'homme de 26 ans abattu dimanche soir après avoir attaqué un soldat de garde devant la résidence de l'ambassadeur d'Iran à Vienne avait des "affinités avec l'islam politique", a indiqué mardi la directrice de la sécurité publique autrichienne.Selon un examen préliminaire des données saisies à son domicile viennois, cet Autrichien d'origine égyptienne "avait clairement des affinités avec l'islam politique", a indiqué Michaela Kardeis, directrice générale de la sécurité publique autrichienne lors d'une conférence de presse.L'analyse approfondie du matériel saisi prendra "quelques jours", a-t-elle ajouté sans donner plus de détails sur le mobile de l'acte de cet homme, ni sur son profil.Au cours de l'attaque, l'agresseur et le soldat avaient roulé au sol et le militaire avait été frappé d'un "nombre incalculable de coups de couteau", avait indiqué la policeLe soldat avait dans un premier temps fait usage d'un spray au poivre avant de tirer "au moins quatre balles" L'assaillant est décédé sur place.Blessé au bras et en état de choc, le soldat a été hospitalisé.La police a ordonné un renforcement de la surveillance autour de toutes les représentations diplomatiques de Vienne.(©AFP / 13 mars 2018 09h19)