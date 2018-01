Attaque en cours contre l'hôtel Intercontinental de Kaboul

Quatre assaillants au moins se trouvaient à l'intérieur de l'hôtel Intercontinental de Kaboul et tiraient sur les clients samedi soir, a annoncé une source des services de renseignement afghans à l'AFP.Cette source n'a pas mentionné de victimes mais précisé que "l'attaque est toujours en cours".Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Najib Danish, a confirmé l'attaque à l'AFP sans autres détails.L'attaque a commencé avec une explosion et l'électricité a été coupée, selon une source des services de lutte contre le terrorisme.Le commando a mis le feu au quatrième étage de l'hôtel avant de se retrancher au deuxième étage, selon une autre source sécuritaire."Je peux entendre des coups de feu vers le premier étage, mais je ne sais pas où il sont. Nous sommes cachés dans nos chambres. Faites que les secours arrivent vite", a raconté un client à l'AFP sous couvert de l'anonymat.Selon un journaliste de l'AFP présent non loin, les principaux axes menant à l'établisement, situé sur une colline de l'ouest de Kaboul, ont été fermés à la circulation.L'hôtel Intercontinental de Kaboul a déjà été la cible d'une attaque revendiquée par les talibans en juin 2011, qui avait fait 21 morts.Depuis, l'hôtel était placé sous haute surveillance, avec accès réservés.Une conférence sur la présence et l'investissement chinois en Afghanistan s'y est tenue samedi matin.(©AFP / 20 janvier 2018 18h28)