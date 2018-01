Attaque en cours sur l'Académie militaire d'Afghanistan

Kaboul - Une attaque était en cours lundi depuis l'aube contre l'Académie militaire d'Afghanistan à Kaboul, ont indiqué plusieurs responsables à l'AFP.L'attaque a commencé autour de 5H00 (0H30 GMT) par des tirs de roquette suivis de tirs d'armes automatiques et se poursuivait près de trois heures plus tard selon des témoins joints par l'AFP, confirmés par une source sécuritaire."Une grosse explosion s'est produite devant l'entrée, le bataillon a riposté. Je ne pense pas qu'ils aient pu entrer" a rapporté à l'AFP un officier joint dans l'enceinte qui a dit "craindre des victimes"."Je confirme que l'académie militaire est attaquée à Chahrahi Qambar. Nous pensons que des assaillants ont pu pénétrer à l'intérieur" a indiqué à l'AFP le porte-parole de la police de Kaboul Basir Mujahid.Le porte-parole de la présidence, Shah Hussain Murtazawi, a affirmé en revanche dans un message que les assaillants avaient été "arrêtés au premier barrage".L'Académie Marshall Fahim, située dans le nord-ouest de Kaboul, forme l'armée afghane depuis les cadets jusqu'aux officiers d'état-major. Elle est considérée comme le "Saint-Cyr" d'Afghanistan, également surnommée le "Sandhurst des Sables" - références respectives aux écoles militaires d'élite de France et du Royaume-Uni.(©AFP / 29 janvier 2018 03h31)