Attaques en France: l'UE exprime son "plein soutien" au peuple français (Juncker)

Bruxelles - Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et la chancelière allemande Angela Merkel ont exprimé vendredi leur "plein soutien" au peuple français après les attaques perpétrées en France.Au moins trois personnes sont mortes et deux ont été blessées vendredi au cours de trois attaques perpétrées par un homme se réclamant du groupe Etat islamique (EI) dans le sud de la France, pays déjà éprouvé par une récente vague d'attentats jihadistes."La France a encore une fois été frappée par un acte lâche et sanglant. Nous exprimons notre émotion et notre plein soutien au peuple français", a affirmé M. Juncker lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles."Le combat contre le terrorisme est un combat difficile, un combat de longue haleine. Nous le mènerons et nous le gagnerons ensemble", a ajouté M. Juncker, s'exprimant en français."Je voudrais moi aussi commencer par un mot de sympathie en face de la prise d'otage dans le sud de la France (...) Lorsqu'il s'agit de menaces terroristes, nous sommes naturellement du côté de la France et, chaque fois que nous pouvons apporter notre aide et notre soutien, nous le ferons", a renchéri la chancelière allemande au cours d'une conférence de presse conjointe avec le chef de l'Etat français.Jeudi, les dirigeants européens avaient rendu hommage aux victimes des attentats jihadistes du 22 mars 2016 à Bruxelles. Les attaques à l'aéroport international de Bruxelles-Zaventem et dans une station du métro près du siège des institutions européennes avaient fait 32 morts et des centaines de blessés.(©AFP / 23 mars 2018 14h41)