Attaques en France: la compagne du tueur fichée pour radicalisation

Paris - La compagne de l'assaillant jihadiste Radouane Lakdim, placée en garde à vue après l'attaque vendredi qui a fait quatre morts dans le sud-ouest de la France, est fichée pour radicalisation, a-t-on appris lundi de sources concordantes.Cette jeune femme de 18 ans est "fichée S" (pour "Sûreté de l'Etat"), ont indiqué à l'AFP une source proche de l'enquête et une source judiciaire, et elle était suivie par les services de renseignement.Radouane Lakdim, abattu par les forces de l'ordre après une équipée meurtrière à Carcassonne et Trèbes, dans le sud-ouest de la France, était également fiché "S" et suivi à partir de 2014 par les services de renseignements. Aucun "signe précurseur pouvant laisser présager un passage à l'acte terroriste" n'avait cependant été décelé, selon le procureur de la République de Paris François Molins.La compagne du Français d'origine marocaine de 25 ans avait été interpellée vendredi soir et un ami du tueur, un jeune homme de 17 ans, avait été arrêté dans la nuit de vendredi à samedi. Leurs gardes à vue ont été prolongées.Une source judiciaire avait indiqué dimanche à l'AFP que tous deux répondent aux questions des enquêteurs pendant ces gardes à vue. Cette source avait précisé que la jeune femme "manifeste des signes de radicalisation".Les enquêteurs cherchent à déterminer les raisons du passage à l'acte de l'assaillant jihadiste et à trouver d'éventuelles complicités.(©AFP / 26 mars 2018 06h49)