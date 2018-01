Attentat au camion-bélier de Stockholm: l'auteur voulait "écraser des infidèles"

Stockholm - Le demandeur d'asile ouzbek qui a revendiqué l'attentat au camion-bélier ayant fait cinq morts en avril 2017 à Stockholm et prêté allégeance au groupe Etat islamique, préparait son geste depuis des mois et voulait "écraser des infidèles", a indiqué mardi l'accusation.Rakhmat Akilov, qui avait été débouté de sa demande d'asile, avait lancé un camion de livraison sur la foule d'une rue piétonne et commerçante très fréquentée de Stockholm, à une heure de forte affluence, le vendredi 7 avril 2017.Trois Suédoises dont une fillette de 11 ans, ainsi qu'un Britannique de 41 ans et une Belge de 31 ans avaient été tués, dix autres passants blessés.Selon l'acte d'accusation présenté mardi, Akilov, 39 ans, a commis son geste dans l'intention de "répandre la peur dans la population" et de "contraindre la Suède à mettre fin à ses activités de formation au sein de la coalition internationale contre l'Etat islamique en Irak"."Son mobile a été de punir la Suède pour sa participation à la guerre contre l'EI", a expliqué le procureur Hans Ihrman au cours d'une conférence de presse.L'enquête, qui fait près de 9.000 pages, a révélé l'existence de discussions remontant au moins à janvier 2017 sur des messageries dans lesquelles l'accusé indique à divers interlocuteurs, non identifiés, vouloir "écraser des infidèles".Rakhmat Akilov a fait de multiples recherches sur internet et YouTube sur les groupes jihadistes, les serments d'allégeance à l'EI et la fabrication d'explosifs."Il ne s'est pas radicalisé juste avant l'attentat", selon Hans Ihrman qui a précisé vouloir réserver de plus amples informations sur ce point pour le procès qui doit s'ouvrir en février, probablement le 13, à Stockholm.Akilov a prêté allégeance à l'EI la veille de l'attentat dans une vidéo. Le groupe n'a jamais revendiqué l'attentat.D'après son avocat, un ténor du bureau stockholmois, Rakhmat Akilov entend s'expliquer au cours de son procès."Il reconnaît avoir commis un acte terroriste" et "admet qu'il doit être condamné" et expulsé du territoire suédois après avoir purgé sa peine, a indiqué Johan Eriksson à la presse.Interrogé sur ses motivations, le conseil de l'accusé a confirmé qu'il espérait "obliger la Suède à se retirer de la coalition contre l'EI".Le camion utilisé pour l'attaque avait fini sa course dans la vitrine d'un grand magasin après avoir fauché une vingtaine de personnes. Akilov avait fait détoner une charge explosive composée de cinq bouteilles de gaz et de clous dans la cabine du véhicule.Il avait pensé mourir dans la déflagration mais le dispositif a pris feu au lieu d'exploser, ne provoquant que des dégâts matériels."Il pensait être abattu ou mourir dans l'explosion", a confirmé son défenseur.Il s'était ensuite engouffré dans une station de métro pour être arrêté quelques heures plus tard au nord de Stockholm. Il encourt la prison à perpétuité.L'attentat au véhicule-bélier renvoie à un mode opératoire déjà utilisé lors d'attentats imputés ou revendiqués ces dernières années par l'EI.Le plus meurtrier s'est produit le 14 juillet 2016 à Nice (sud de la France). Un camion, conduit par un Tunisien, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, s'était lancé sur la foule le soir de la fête nationale, tuant 86 personnes et faisant plus de 400 blessés.L'attentat dans cette ville de la Côte d'Azur a été revendiqué par l'EI, contrairement à celui de Stockholm.(©AFP / 30 janvier 2018 13h31)