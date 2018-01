Attentat du métro londonien: l'auteur présumé plaide non-coupable

L'auteur présumé de l'attentat de la station de métro Parsons Green à Londres, qui avait fait 30 blessés en septembre, a plaidé non coupable lors d'une audience vendredi, avant le début de son procès qui doit s'ouvrir le 5 mars.Ahmed Hassan Mohammed Ali, un Irakien de 18 ans domicilié dans le Surrey (sud-ouest de Londres), est accusé de tentative de meurtre et d'usage d'un explosif susceptible de mettre en danger la vie d'autrui.Entendu par vidéoconférence par la cour criminelle de l'Old Bailey, à Londres, le jeune homme, détenu dans la prison de haute-sécurité de Belmarsh, a plaidé "non coupable", a constaté un journaliste de l'AFP.Cheveux courts, vêtu d'un sweatshirt mauve, l'air calme, il n'a pris la parole que rarement, notamment pour dire qu'il n'entendait pas suffisamment les échanges à l'audience. Une audience préliminaire est prévue le 23 février, avant l'ouverture de son procès qui doit durer deux semaines.L'attentat, perpétré le 15 septembre 2017 à l'aide d'une bombe artisanale qui a mal fonctionné, placée dans le métro à l'heure de pointe, avait fait 30 blessés dont aucun cas grave, à la station de Parsons Green, dans le sud-ouest de la capitale britannique.La bombe "n'a que partiellement explosé. L'objectif était de provoquer une bien plus grosse explosion pour tuer et blesser grièvement les personnes" qui se trouvaient alors dans la rame, avait déclaré le procureur Lee Ingham lors d'une précédente audience.Selon le magistrat, Ahmed Hassan Mohammed Ali était guidé par des motivations "politiques" et ses actes relèvent du terrorisme.Selon le procureur, la bombe comportait plusieurs centaines de grammes de TATP (tripéroxyde de triacétone), un explosif prisé des jihadistes.Le groupe radical sunnite Etat islamique (EI) avait revendiqué l'attentat mais les autorités britanniques restent circonspectes.Cette attaque était la cinquième à frapper le Royaume-Uni en six mois. Trente-cinq personnes ont été tuées dans les précédentes.(©AFP / 19 janvier 2018 14h01)