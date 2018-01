Attentat-suicide à Kaboul, au moins 11 morts (ministère)

Kaboul - Un kamikaze a déclenché une bombe jeudi soir à proximité de policiers et de manifestants à Kaboul, faisant au moins 11 morts et 25 blessés, selon des responsables."Un assaillant kamikaze s'est fait exploser (...) près d'un groupe de policiers qui tentaient d'assurer la sécurité d'une manifestation", a déclaré à l'AFP un porte-parole du ministère de l'Intérieur, Nasrat Rahimi."Nous pouvons confirmer que pour le moment 11 corps ont été transportés dans les hôpitaux, de même que 25 blessés", a indiqué un porte-parole du ministère de la Santé, Wahid Majroh, à l'AFP."Le bilan pourrait évoluer, les ambulances continuant de travailler", a-t-il ajouté.Une source des services de sécurité, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a de son côté avancé un bilan de 20 morts et 20 blessés, qui n'a pas pu être confirmé.L'attentat, qui n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, s'est produit en marge d'une manifestation de protestation organisée après la mort d'un commerçant lors d'une opération de police visant des trafiquants d'alcool et de drogue, selon un responsable ayant requis l'anonymat.(©AFP / 04 janvier 2018 17h54)