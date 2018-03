Attentats en France: un ex-candidat de la gauche radicale condamné pour apologie du terrorisme

TWITTER

Caen - Un ex-candidat aux législatives du parti de la gauche radicale, la France insoumise (LFI), interpellé dimanche après des tweets sur les attentats, a été condamné mardi à un an de prison avec sursis pour apologie du terrorisme.Stéphane Poussier, 60 ans, a été interpellé dimanche matin à son domicile pour avoir publié samedi deux tweets se félicitant de la mort du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, tué après s'être substitué à une otage dans l'attaque jihadiste qui a fait quatre morts dans le sud de la France vendredi.Cet ancien commercial dans la téléphonie a indiqué à la presse après sa condamnation qu'il ne ferait "pas appel" de ce jugement qu'il dit "accepte(r) pleinement". A la barre, comme devant la presse, il s'est excusé à plusieurs reprises auprès des proches et des collègues du gendarme pour ces propos "cruels".Candidat malheureux de La France insoumise aux législatives en 2017, Stéphane Poussier avait écrit sur Twitter: "A chaque fois qu'un gendarme se fait buter (...) je pense à mon ami Rémi Fraisse", un jeune militant écologiste tué en 2014 par une grenade tirée par un gendarme dans le sud-ouest de la France."Là, c'est un colonel, quel pied! Accessoirement, encore un électeur de Macron en moins", avait-il ajouté. Ses remarques ont provoqué de vives réactions sur Twitter, et son compte a été désactivé.Ces propos ont été condamnés par son ancien mouvement, la France Insoumise, et par son leader Jean-Luc Mélenchon. Selon LFI, M. Poussier a été exclu du parti samedi.Le tribunal a considéré que ces tweets contenaient une "présentation favorable, voire très favorable" des "conséquences d'un acte terroriste", mais aussi tenu compte de leur "caractère très limité dans le temps, ponctuel", a indiqué son président Lionel Da Costa Roma.La peine maximale encourue pour ce type de délit est de sept ans de prison et de 100.000 euros d'amende.La mort du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui aurait eu 45 ans en avril, a suscité une immense émotion et de nombreux hommages en France et dans le monde. Une cérémonie d'hommage national aura lieu mercredi à 09H30 GMT aux Invalides à Paris, en présence du président Emmanuel Macron.clc/mcl/mw/glr(©AFP / 27 mars 2018 15h17)