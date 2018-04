Attestation Légale lève 5 M EUR pour financer son expansion

NEXTSTAGE

Lyon - La start-up Attestation Légale, spécialisée dans la gestion en ligne des documents administratifs que les entreprises doivent fournir à leurs clients et sous-traitants, a levé 5 millions d'euros afin de poursuivre son internationalisation et sa diversification.La société d'investissement NextStage AM a apporté à elle seule près de 4 millions d'euros, dont 3 millions sous forme de fonds propres, a-t-on appris lundi auprès de l'entreprise.Les 70 salariés d'Attestation légale se sont aussi vu proposer d'entrer au capital de leur entreprise et ont investi 0,6 million d'euros."Notre plus grande fierté, c'est que 40% des collaborateurs deviennent actionnaires de l'entreprise. C'est sans doute une façon de les impliquer encore plus dans son devenir. Mais, surtout, cela engage considérablement l'entrepreneur que je suis et le partenaire financier qu'est NextStage", a souligné le fondateur de la société Renaud Sornin, cité dans un communiqué.Fondée en 2010, Attestation légale ambitionne de faire rapidement son entrée en Bourse. La société, qui a réalisé un chiffre d'affaires de près de 5 millions d'euros en 2017, est labellisée "Pass French Tech".fga/nd/LyS(©AFP / 30 avril 2018 11h20)