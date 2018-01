Au Danemark, l'éolien assure 43% des besoins en électricité

Stockholm - La production éolienne au Danemark a franchi un nouveau palier en 2017 en assurant 43,4% des besoins en électricité du pays scandinave, a annoncé jeudi le ministère danois de l'Energie.Le Danemark "est en bonne voie de dépasser ses objectifs énergétiques" qui visent 50% de renouvelables en 2030 (contre un tiers actuellement) et zéro énergie fossile en 2050, selon le ministère."Grâce à ce nouveau record pour l'éolien, le Danemark hisse un drapeau vert sur la carte du monde", s'est félicité le ministre, Lars Chr. Lilleholt, dans un communiqué."Nous sommes parvenus à produire de grands quantités d'énergie éolienne et d'autres sources d'énergie durables tout en conservant un haut degré de sécurité d'approvisionnement", a-t-il ajouté.La marche du Danemark vers l'éolien doit se poursuivre à grand train dans les années à venir avec le développement et la mise en service de nouveaux champs en mer Baltique et en mer du Nord.Le pays, qui importe de Norvège (hydroélectrique), de Suède (nucléaire) et d'Allemagne (solaire) le complément d'électricité nécessaire, entend désormais investir dans le stockage pour renforcer son indépendance et la sécurité de son approvisionnement, en partie tributaire des conditions météorologiques.L'Agence internationale de l'énergie (AIE) avait salué la conversion rapide du Danemark aux renouvelables dans un rapport en novembre, estimant qu'il était devenu en deux décennies un "leader mondial de la décarbonisation".Longtemps dépendant de ses importations d'énergie, ce petit pays sans relief bordé par la mer a commencé à abandonner ses centrales au charbon et à investir massivement dans l'éolien à la fin des années 1970. Exportateur net d'énergie à la fin des années 1990, producteur de gaz et de pétrole, il est aujourd'hui autosuffisant à 90%.(©AFP / 11 janvier 2018 12h03)