Aufeminin: le bénéfice stagne en 2017, rentabilité dégradée

TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1

Paris - L'éditeur du magazine sur internet Aufeminin a annoncé lundi une stagnation de son bénéfice net l'an dernier, sa rentabilité s'étant dégradée en raison de sa transformation en cours.Le groupe a réalisé un bénéfice de 11 millions l'an dernier, tout comme en 2016, a-t-il détaillé dans un communiqué.Comme le chiffre d'affaires a progressé parallèlement de 6% à 113,5 millions d'euros, tiré par la France comme par l'international, en conséquence la rentabilité s'est dégradée.Le groupe, que TF1 est en train de racheter à l'allemand Axel Springer, a expliqué avoir été pénalisé par la transformation de son modèle économique vers la publicité automatisée et le commerce en ligne via les réseaux sociaux.Les charges opérationnelles ont ainsi progressé de 12% à 92,2 millions d'euros."Dans un environnement en grande mutation, Aufeminin poursuit la profonde transformation de son modèle économique", a souligné la PDG, Marie-Laure Sauty de Chalon."Porteurs en termes de chiffre d'affaires et de résultats, ces changements pèsent fortement sur la rentabilité du groupe", a-t-elle expliqué.jmi/soe/pid(©AFP / 12 mars 2018 19h10)