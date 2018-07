Australie: démarrage de la production de gaz du projet Ichthys

TOTAL

INPEX

Paris - Le japonais Inpex et le français Total ont annoncé lundi la mise en production du premier puits en mer dans le cadre du gros projet de gaz naturel liquéfié (GNL) Ichthys en Australie.La production a débuté à la suite de l'achèvement des dernières vérifications de sécurité notamment concernant l'équipement électrique, a indiqué dans un communiqué Inpex, opérateur du projet avec une part de 62,2%.Ce démarrage "marque le début d'une quarantaine d'années d'exploitation de ce champ de gaz et condensats", relève dans un communiqué distinct Total, qui détient une participation de 30%.A pleine capacité, les installations en mer devraient produire 285.000 barils équivalent pétrole par jour et 85.000 barils de condensats par jour.Le gaz alimentera une usine de GNL à terre, d'une capacité de 8,9 millions de tonnes par an destinées au marché asiatique.Selon Inpex, les premières productions devraient être exportées vers la fin du premier semestre (avril à septembre) de l'exercice décalé en cours."Ichthys est un ajout important au portefeuille de Total, dans un marché du GNL en plein essor, et contribuera à la croissance de la production et du cash-flow du groupe pour les années qui viennent", a commenté dans le communiqué Arnaud Breuillac, directeur général Exploration-Production de Total.La major française avait relevé la semaine dernière sa prévision de hausse de la production d'hydrocarbures cette année, visant désormais plus de 7% contre un objectif de 6% jusqu'alors. Pour cela, elle s'appuie sur le démarrage de gros projets comme Ichthys ou Kaombo en Angola, qui vient également de démarrer.jmi/mhc/fka/nas(©AFP / 30 juillet 2018 09h40)