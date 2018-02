Australie: en pleine tourmente, le Premier ministre adjoint prend congé

Le Premier ministre australien adjoint, en pleine tempête à cause d'une liaison extra-conjugale avec une ex-collaboratrice, va se mettre en congé, ce qui lui évitera d'assurer la conduite des affaires pendant une absence du chef de gouvernement, a annoncé jeudi ce dernier.Barnaby Joyce est dans la tourmente depuis la révélation de sa liaison avec une collaboratice de près de 20 ans sa cadette, qui attend aujourd'hui son enfant. Il est accusé d'avoir contrevenu aux règles du gouvernement en la faisant nommer dans un cabinet ministériel et les appels à sa démission se multiplient.M. Joyce, 50 ans, est le chef de file du Parti national, l'un des piliers de la coalition conservatrice consituée avec le Parti libéral du Premier ministre Malcolm Turnbull.Il s'était forgé une notoriété internationale en menaçant de faire euthanasier les chiens de la star américaine Johnny Depp entrés illégalement en Australie.M. Turnbull a pour l'heure soutenu son adjoint. Mais le scandale ne montre aucun signe d'apaisement et le Premier ministre a annoncé que M. Joyce ne le remplacerait pas pendant une visite de quatre jours aux Etats-Unis la semaine prochaine."Le Premier ministre adjoint prendra un congé entre le 19 et le 25 février. En conséquence, il ne pourra occuper les fonctions de chef de gouvernement par intérim pendant mon absence", a-t-il déclaré au Parlement.Le chef de l'opposition travailliste Bill Shorten s'est demandé si cela témoignait d'une perte de confiance. "Ou est-ce que nous sommes censés croire que c'est juste une grosse coïncidence", a-t-il ironisé.M. Turnbull a assuré que son adjoint prenait des vacances. Il sera remplacé en son absence par le chef du Sénat Mathias Cormann.M. Barnaby a reconnu une liaison extraconjugale avec Vikki Campion, 33 ans, une ancienne collaboratrice. Son épouse - dont il est désormais séparé après 24 ans de mariage - et ses quatre filles se sont dites dévastées.Mme Campion avait obtenu deux postes, l'un dans un cabinet ministériel, l'autre auprès d'un parlementaire après avoir cessé de travailler pour M. Joyce l'année dernière.M. Joyce a présenté ses excuses publiques mercredi à sa femme et ses filles mais démenti toute violation du code de conduite ministériel. Celui-ci stipule que les "conjoints" de ministres ne peuvent obtenir de postes dans les cabinets ministériels sans autorisation expresse du Premier ministre.Il est également accusé par l'opposition d'avoir enfreint ce code de bonne conduite en acceptant de vivre à titre gracieux dans l'appartement d'un ami millionnaire après l'effondrement de son mariage.M. Joyce s'était retrouvé empêtré voici quelques mois dans une affaire de double nationalité qui avait débouché sur la démission d'une floppée de parlementaires, menaçant la maigre majorité gouvernementale à la chambre des représentants.Il avait été réélu lors d'une législative partielle après s'être présenté comme un chantre de valeurs conservatrices comme le mariage.(©AFP / 15 février 2018 11h19)