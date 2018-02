Australie: enquête nationale sur les banques après des scandales

L'Australie a officiellement ouvert lundi une enquête indépendante demandée de longue date par l'opposition sur les pratiques du secteur bancaire après une série de scandales.Les quatre grandes banques australiennes -la Commonwealth Bank of Australia (CBA), Westpac, l'ANZ et la NAB- réalisent la plupart du temps des milliards de dollars de bénéfices. Mais elles sont dans la ligne de mire des pouvoirs publics à la suite d'une série d'affaires de fraude présumée aux assurances-vie ou aux prêts immobiliers.Elles sont soupçonnées d'avoir prodigué des conseils douteux à leurs clients. Elles sont aussi accusées de violations des lois sur le blanchiment d'argent et de manipulation des taux.Le Premier ministre Malcolm Turnbull, ancien banquier d'affaires, a longtemps opposé une fin de non recevoir aux appels de l'opposition travailliste à ouvrir une commission d'enquête royale sur le secteur bancaire.Mais face à la colère de l'opinion publique, il a dû changer son fusil d'épaule et avait annoncé fin novembre qu'une enquête serait lancée.La Commission royale sur les manquements des secteurs de la banque, des retraites et des services financiers a le pouvoir de convoquer des témoins et de collecter des preuves.Mais elle n'aura pas le droit d'ordonner aux banques de verser des dédommagements aux éventuelles victimes de leurs manquements.Elle peut faire des recommandations au gouvernement en vue de changements dans les règles internes au secteur.Dirigée par l'ancien juge de la Haute Cour Kenneth Hayne, la commission a 12 mois pour rendre son rapport à Canberra.(©AFP / 12 février 2018 07h16)