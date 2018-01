Australie: premières unions après la légalisation des mariages gay

Carool (Australie) - En s'embrassant avec pour toile de fond des feux d'artifice, deux athlètes australiens ont été déclarés mariés juste après minuit mardi, devenant ainsi parmi les premiers couples à profiter de la nouvelle loi australienne autorisant le mariage entre personnes du même sexe.Espoirs des Jeux du Commonwealth, Luke Sullivan, 23 ans, et Craig Burns, 29 ans, se sont dit "oui" à Carool, une localité de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, en présence d'amis et de membres de leurs familles.Des couples homosexuels australiens désireux de se passer la bague au doigt s'étaient empressés dès samedi de déclarer leur intention de se marier, alors que la nouvelle loi australienne entre en vigueur à peine 24 heures après son adoption à une très large majorité au Parlement.Pour marquer ce moment historique, les bureaux d'état-civil de certaines régions du pays avaient exceptionnellement accepté les nouvelles demandes de mariage samedi, alors qu'ils ne sont normalement ouverts que pour les mariages.Les couples ont pu déposer un avis de mariage dès samedi mais certains devraient attendre un mois avant de pouvoir se dire "oui", les premiers mariages étant attendus le 9 janvier, comme celui de Luke et Craig.Les couples du même sexe qui s'étaient déjà mariés à l'étranger ont vu leur union officiellement reconnue dès samedi en Australie."Nous nous sentons très chanceux d'avoir pu être parmi les premiers couples du même sexe à se marier en Australie", a dit Craig Burns à l'AFP."Par le passé, les gens ne pouvaient pas voter, les femmes ne pouvaient pas voter, c'est donc un progrès dans l'égalité des droits", a-t-il ajouté."Ca a été un véritable apprentissage pour nous lorsque Craig nous a dit qu'il était gay, et maintenant que nous le savons, nous ne voudrions pas qu'il soit différent", a dit à l'AFP Rob Burns, le père de Craig, présent à son mariage avec son épouse Robyn."Il nous a fallu du temps pour nous y habituer", a-t-il reconnu, estimant qu'il n'était pas surpris par le temps qu'il a fallu à un "pays conservateur" comme l'Australie pour accepter le changement.L'Australie était considérée comme en retard sur la réforme du mariage, un nombre croissant de ses pairs internationaux, y compris les États-Unis et l'Irlande, ayant légalisé de telles unions.La réforme autorisant le mariage homosexuel a reçu vendredi le feu vert de la Couronne britannique quand le gouverneur général Peter Cosgrove, le représentant en Australie de la reine Elizabeth II, a apposé son paraphe sur le texte.La Chambre des représentants a adopté la loi jeudi à une majorité écrasante. Seuls quatre de ses 150 élus se sont opposés au texte qui avait déjà été voté la semaine précédente au Sénat par 43 voix contre 12.L'Australie se prépare à une ruée vers les mariages qui devrait générer 650 millions de dollars australiens (426 millions d'euros) au cours de cette année si une majorité des quelques 50.000 couples homosexuels estimés en font la demande.Le mariage gay est désormais reconnu dans plus de 20 pays, dont seize en Europe.(©AFP / 09 janvier 2018 01h27)