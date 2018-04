Auto Suisse déplore un recul des nouvelles immatriculations au 1er trimestre

Zurich (awp) - Auto Suisse a recensé sur les trois premiers mois de l'année quelque 81'000 nouvelles immatriculations de véhicules, soit 1,9% de moins que sur la même période un an plus tôt. Le recul a été notamment entraîné par le tassement de la demande pour les utilitaires et les camping cars, qui ont chuté de respectivement 9,1 et 22,8%, détaille le compte-rendu périodique publié vendredi.La faîtière des importateurs automobiles espère parvenir sur l'ensemble de l'exercice à combler le retard accumulé au cours d'un hiver "long et froid".jh/lk(AWP / 06.04.2018 14h30)