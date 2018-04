Automobiles: ventes en hausse aux Etats-Unis pour les principaux constructeurs

Les quatre principaux constructeurs automobiles aux Etats-Unis ont vu leurs ventes progresser en mars avec notamment une hausse de près de 16% pour General Motors, le premier d'entre eux.Le marché a montré des signes de regain notamment grâce à la progression des ventes de 4x4 de ville (SUV) et de pickups."Mars s'est révélé un très bon mois pour les constructeurs nationaux avec des progression à deux, voire trois chiffres pour les nouveaux SUV", a souligné Rebecca Lindland, analyste chez Kelley Blue Book.Cet engouement intervient alors que l'agence de protection de l'environnement américaine (EPA), a annoncé lundi qu'elle allait assouplir les normes de consommation pour les voitures qui avaient été fixées pour la période 2022-2025.Elles prévoyaient des augmentations graduelles pour atteindre un objectif de 54,5 miles pour un gallon d'essence (4,32 litres aux cent kilomètres) en 2025. Un tel seuil serait difficile à atteindre pour les gros SUV et pickups prisés des acheteurs américains.Le premier constructeur national, General Motors, a vendu 296.341 voitures le mois dernier soit 15,7% de plus que le même mois l'année précédente et largement au-dessus des attentes du cabinet spécialisé Edmunds.com qui ne tablait que sur 265.570 voitures.GM a par ailleurs annoncé mardi qu'il ne publierait dorénavant plus ses ventes sur une base mensuelle mais seulement trimestrielle. Les ventes pour le deuxième trimestre seront en conséquence annoncées le 3 juillet.Cela risque de compliquer la tâche des analystes du marché. "Mesurer les ventes mensuelles était déjà compliqué. Le faire avec des données incomplètes le sera encore plus", a souligné Charlie Chesbrough de Cox Automotive alors que les autres constructeurs n'ont pas encore annoncé de changement dans la périodicité de leur publication.Ford a lui vendu 244.306 voitures (+3,4%), un peu au-dessus des attentes (241.438).Toyota pour sa part a vu ses ventes progresser de 3,5% à 222.782 voitures, soit sous les attentes (225.727).FCAUS (Fiat-Chrysler) a engrangé une hausse de 14% à 216.063 unités, largement au-dessus des prévisions de Edmunds.com qui n'étaient que de 196.477 ventes. Le constructeur automobile italo-américain a notamment bénéficié des bonnes ventes de sa marque de SUV Jeep qui ont bondi de près de 45%.Le mois de mars comptait toutefois un jour de vente de plus que le même mois l'an dernier.Après des années record depuis 2009, les ventes de voitures neuves aux Etats-Unis ont pour la première diminué en 2017, de l'ordre de 2% à 17,23 millions d'unités écoulées et les attentes sont d'une stabilité cette année.Le marché avait aussi mardi les yeux braqués vers le constructeur américain de voitures électriques Tesla qui traverse une passe difficile.S'il s'agit d'une marque "de niche", son rôle de pionnier en matière de véhicules propres et dotés des dernières technologies le rend particulièrement médiatique.La marque d'Elon Musk a annoncé que sa production avait bondi de 40% au 1er trimestre et qu'il produisait actuellement quelque 2.000 voitures "Model 3" par semaine, soit en-dessous de ses objectifs initiaux.Sur les trois premiers mois de l'année, Tesla a produit 34.494 voitures tous modèles confondus, une hausse de 40% par rapport au trimestre précédent, et un total de 29.980 ont été livrés.Sur le total des voitures fabriquées, 9.766 étaient des "Model 3". Ce dernier est particulièrement important pour Tesla car il doit lui permettre de viser le segment moyen de gamme et une production de masse.Environ 400.000 Model 3 ont déjà été pré-commandés mais la fabrication a enregistré des retards par rapport aux prévisions de production initiales, qui étaient de 5.000 Model 3 par semaine à la fin 2017 et 10.000 à la fin 2018.Tesla avait ensuite révisé ces objectifs à 2.500 voitures de ce modèle produites par semaine à la fin mars et 5.000 à partir de la fin juin. Le constructeur de Palo Alto (Californie) a souligné mardi qu'il prévoit d'atteindre son objectif de 5.000 Model 3 produits dans "environ trois mois"."En conséquence, Tesla n'aura pas besoin d'apport en capital ou d'émettre de la dette supplémentaire cette année en sus des lignes de crédit déjà disponibles", a affirmé Tesla. Cela a contribué à rassurer les marchés, son action progressant de près de 6% à Wall Street.(©AFP / 03 avril 2018 22h41)