Autoneum avide de parts de marché après un exercice 2017 honorable

Zurich (awp) - Le sous-traitant automobile Autoneum entend passer à la vitesse supérieure en 2018, après avoir enregistré l'an dernier une croissance parallèle à celle de son marché d'origine. Le groupe winterthourois, qui avait déjà publié un chiffre d'affaires 2017 de 2,20 mrd CHF fin janvier, revendique dans la foulée une rentabilité maintenue à un niveau élevé.La marge opérationnelle (Ebit) ajustée des effets de cessions et d'amortissement s'est néanmoins érodée de 0,1 point de pourcentage à 8,1%, pour un excédent afférent de 178,0 mio CHF. Le bénéfice net a cédé 11,4% à 118,5 mio CHF. Hors produit en 2016 de la cession d'activités aux Etats-Unis, pour 21,1 mio CHF après impôts, et d'amortissements en Amérique du sud, pour 4,3 mio CHF, la rentabilité nette aurait dégagé un résultat en hausse de 1,3%, assure le compte-rendu d'activités publié mercredi.Le conseil d'administration proposera aux actionnaires une rémunération au titre de 2017 inchangée par rapport à 2016, soit 6,50 CHF par nominative.Pour la suite de l'exercice, la direction ambitionne de générer une croissance autour de 3%, contre 2,3% en 2017 et sur un marché automobile qui risque de rester atone. La rentabilité opérationnelle doit toujours avoisiner les 8% du chiffre d'affaires.jh/lk(AWP / 07.03.2018 08h02)