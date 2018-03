Autoneum avide de parts de marché après un exercice 2017 honorable

(ajoute commentaires d'analystes et cours de Bourse)Zurich (awp) - Le sous-traitant automobile Autoneum entend passer à la vitesse supérieure en 2018, après avoir enregistré l'an dernier une croissance parallèle à celle de son marché d'origine. Le groupe winterthourois, qui avait déjà publié un chiffre d'affaires 2017 de 2,20 mrd CHF fin janvier, revendique dans la foulée une rentabilité maintenue à un niveau élevé. Les analystes accueillent une performance convenue, mais déplorent des ambitions timides.La marge opérationnelle (Ebit) ajustée des effets de cessions et d'amortissement s'est néanmoins érodée de 0,1 point de pourcentage à 8,1%, pour un excédent afférent de 178,0 mio CHF. Le bénéfice net a cédé 11,4% à 118,5 mio CHF. Hors produit en 2016 de la cession d'activités aux Etats-Unis, pour 21,1 mio CHF après impôts, et d'amortissements en Amérique du sud, pour 4,3 mio CHF, la rentabilité nette aurait dégagé un résultat en hausse de 1,3%, assure le compte-rendu d'activités publié mercredi.Le conseil d'administration proposera aux actionnaires une rémunération au titre de 2017 inchangée par rapport à 2016, soit 6,50 CHF par nominative.Les résultats opérationnel et net s'inscrivent marginalement au delà du consensus AWP. Les prévisions en matière de dividende s'éparpillaient dans un large couloir de 5,40 à 7,20 CHF.COMBUSTION ÉLEVÉE DE LIQUIDITÉSLa cadence des investissements, comprenant plus de 170 mio pour l'extension des capacités sur plusieurs sites, a fait exploser l'endettement net à 183,3 mio fin 2017, contre 57,4 mio douze mois plus tôt. Le groupe mise notamment sur la Chine, où quatre usines doivent ouvrir leurs portes avant la fin de l'année entamée.L'Amérique du nord est demeurée le principal débouché d'Autoneum avec 966,3 mio CHF et malgré une érosion de 5,1%. En seconde position, le Vieux continent a enregistré une croissance de 4,7% à 887,2 mio CHF. Loin derrière, les ventes en Asie ont bondi de 12% à 235,9 mio CHF et celle en zone Amérique du sud, Moyen-Orient, Afrique (Samea) ont décollé de 22,0% à 114,1 mio CHF.Pour la suite de l'exercice, la direction ambitionne de générer une croissance autour de 3%, contre 2,3% en 2017 et sur un marché automobile qui risque de rester atone. La rentabilité opérationnelle doit toujours avoisiner les 8% du chiffre d'affaires.La retenue observée au moment de formuler des prévisions à court terme ne surprend pas outre-mesure la Banque cantonale de Zurich. Vontobel anticipe un début de rétablissement en Amérique du nord grâce à la contribution de nouvelles capacités de production au Mexique à partir de l'été et salue un franchissement plus rapide que prévu de la rentabilité en zone Samea.Le flux de trésorerie est demeuré faible, en raison d'un modèle d'affaires gourmand en capitaux, note UBS.Les investisseurs semblaient partager les critiques des analystes. A 10h22, la nominative Autoneum cédait 0,8% à 291,60 CHF, dans un SPI en retrait de 0,29%.jh/lk/rp(AWP / 07.03.2018 11h00)