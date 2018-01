Autoneum: les ventes progressent en 2017, croissance en ligne avec le marché

Zurich (awp) - L'équipementier automobile Autoneum a vu ses ventes progresser de 2,3% à 2,20 mrd CHF en 2017. Ajusté des effets de change et de désinvestissements, la hausse est de 2,4% sur un an, a indiqué la société mardi.Le marché automobile a perdu de sa dynamique par rapport à 2016. Le nombre de véhicules produits a seulement progressé de 2% à 95 mio au niveau mondial.La présence du groupe à l'international lui a cependant permis de croître, malgré un déclin des ventes en Amérique du Nord (-4,6%). L'Europe et l'Asie ont enregistré un chiffre d'affaires en hausse de respectivement 4,7% et 14%. Dans la région Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique (Samea), la croissance organique a atteint 29,6%, notamment grâce à des volumes de production en hausse au Brésil et en Argentine.Grâce à des gains d'efficacité dans la production, à une capacité d'utilisation proche de son maximum en Europe et à des ventes solides dans la division Samea, la rentabilité a pu être maintenue à un haut niveau par rapport à 2016. Le résultat opérationnel (Ebit) est en ligne avec les attentes, précise le groupe.Les chiffres détaillés seront dévoilés le 7 mars.ol/al(AWP / 23.01.2018 07h50)