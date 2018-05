Autoneum ouvre une usine en Hongrie

Zurich (awp) - Le sous-traitant automobile Autoneum renforce sa capacité de production en Europe. Le groupe zurichois a ouvert mardi une usine en Hongrie, qui sera dédiée à la production de composants légers pour la gestion acoustique et thermique.Le site de 12'000 mètres carrés, basé à Komárom au nord du pays, permettra notamment de livrer des systèmes de tapis, des écrans acoustiques ainsi que des habillages de passage de roue à des constructeurs britanniques et allemands qui disposent d'usines en Hongrie et en Slovaquie, indique mercredi dans un communiqué la firme sise à Winterthour. La production en série de systèmes de moquette multifonctionnels pour un constructeur allemand de premier plan est prévue ces prochaines semaines.La nouvelle usine a été pensée afin de pouvoir étendre la surface de production, étant donné la proximité de nombreux constructeurs automobiles, a relevé lors de l'inauguration le directeur général d'Autoneum, Martin Hirzel, cité dans le communiqué. Cet investissement, d'un montant non dévoilé, permet au groupe d'assurer la fourniture de composants dans des conditions logistiques idéales, a-t-il ajouté.Le groupe compte déjà six sites en Europe de l'Est: trois en République tchèque, deux en Pologne et un en Russie.tn/al(AWP / 16.05.2018 16h42)