Vienne - Un Autrichien de 26 ans a attaqué au couteau dimanche soir un soldat de garde devant la résidence de l'ambassadeur d'Iran à Vienne, qui l'a abattu avec son arme de service, a annoncé la police locale.L'assaillant, un homme d'origine égyptienne, "est mort sur place", a précisé à l'AFP un porte-parole de la police, Harald Sörös.Une perquisition était en cours lundi au domicile de cet homme pour tenter de faire la lumière sur le mobile de son acte. Une éventuelle piste terroriste n'est "ni exclue, ni confirmée" pour le moment, a précisé M. Sörös.Les faits se sont déroulés vers 23h35 dans un quartier résidentiel de Vienne, où le soldat était posté dans une guérite.Au cours de l'agression, les deux hommes ont roulé au sol et le militaire a été frappé d'un "nombre incalculable de coups de couteau". Il a eu la vie sauve grâce à son gilet de protection, a expliqué M. Sörös.Le soldat "a dans un premier temps fait usage d'un spray au poivre" avant de tirer "au moins quatre balles", a souligné cette source.Le vice-chancelier, Heinz-Christian Strache, a souligné que le militaire avait tiré "en état de légitime défense" et avait "agi de façon adéquate, sauvant sa vie et sans doute celle de son collègue".Blessé au bras et en état de choc, le soldat, originaire de la province autrichienne du Tyrol, a été hospitalisé.La police a ordonné un renforcement de la surveillance autour de toutes les représentations diplomatiques de Vienne.(©AFP / 12 mars 2018 11h17)