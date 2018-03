Autriche: controverse après une perquisition au siège de la Sécurité intérieure

Vienne - L'opposition autrichienne a sommé vendredi le ministre de l'Intérieur Herbert Kickl (FPÖ, extrême droite) de s'expliquer après une perquisition controversée au siège des services de sécurité intérieure, au cours de laquelle des documents sensibles auraient été abusivement saisis.Le parti libéral Neos a exigé une réunion du Conseil de sécurité intérieure et l'ancien chancelier social-démocrate Christian Kern a annoncé qu'il demanderait une session exceptionnelle du Parlement sur le sujet.Ces démarches interviennent après des révélations de presse selon lesquelles une perquisition effectuée la semaine dernière au siège du Bureau pour la protection de la Constitution et la lutte contre le terrorisme (BVT), en charge de la sécurité intérieure, aurait dépassé le cadre légal.Ordonnée par le parquet financier dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds visant trois membres du BVT, cette perquisition aurait en réalité abouti à la saisie de documents liés à la lutte contre l'extrémisme de droite, sans rapport avec ce dossier, selon l'hebdomadaire Profil.Ces accusations sont soutenues par le fait que la perquisition n'a pas été menée par la brigade financière, comme il aurait été d'usage, mais par une unité en charge de la sécurité sur la voie publique dirigée par un cadre du FPÖ."Manifestement, des forces proches du FPÖ au sein du ministère de l'Intérieur se sont saisies de cette opportunité pour agir bien au-delà du mandat d'enquête initial", a estimé M. Kern, selon qui ces faits "ébranlent gravement" la confiance dans les services de sécurité."Si ces accusations sont confirmées, il s'agit d'une saloperie et d'un scandale", a pour sa part déclaré le patron des Neos, Matthias Strolz, à l'agence APA.M. Kickl a toutefois formellement démenti vendredi toute irrégularité, soulignant que la perquisition avait été menée sous la direction de magistrats du parquet et que tous les documents saisis étaient en leur possession. "Il est faux, purement et simplement" que des policiers aient mis la main sur des données sensibles, a-t-il affirmé.Cette controverse survient alors que des corporations pangermanistes autrichiennes, taxées de dérives ultranationalistes et comptant des membres du FPÖ, font l'objet d'enquêtes judiciaires après la découverte de corpus de chants nazis en leur sein.En décembre, la nomination par le chancelier conservateur Sebastian Kurz de M. Kickl au ministère de l'Intérieur avait suscité l'inquiétude de l'opposition et d'ONG, qui avaient dit craindre que ce haut dirigeant du FPÖ n'affaiblisse la lutte contre les activistes néo-nazis dans le pays.Le ministre de la Justice Josef Moser (conservateur) a confirmé vendredi avoir demandé un rapport sur les faits évoqués, soulignant que "toute la lumière devait être faite" dans ce dossier "extrêmement sensible".M. Kurz et le président de la République, Alexander Van der Bellen, ont dans des termes similaires également demandé que "toute la lumière soit faite" dans cette affaire.(©AFP / 09 mars 2018 16h54)