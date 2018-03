Trois membres d'une même famille ont été gravement blessés lors d'une attaque au couteau commise mercredi soir sur la voie publique à Vienne, suivie d'une autre agression qui a fait un blessé, sans lien établi entre les deux incidents, a indiqué la police locale."A 19h45, trois personnes ont été blessées au couteau par un agresseur", a rapporté la police de Vienne sur son compte twitter. L'agresseur a pris la fuite.Il s'agit d'un couple d'Autrichiens âgés de 67 et 56 ans et de leur fille de 17 ans, pour lesquels le pronostic vital est engagé, a précisé à l'AFP Patrick Maierhofer, un porte-parole de la police viennoise.L'agression, dont le mobile et les circonstances exactes restaient inconnus, s'est produite sur la large artère commerçante de la Praterstrasse, près d'une bouche de métro du deuxième arrondissement de la capitale autrichienne.Une autre agression au couteau qui a grièvement blessé un Tchétchène de 20 ans est intervenue peu de temps après, dans le même secteur. Un homme de nationalité afghane soupçonné de cette attaque a été interpellé dans la soirée, a indiqué M. Maierhofer.La police cherche à établir si un lien existe entre les deux agressions. D'importants moyens étaient mobilisés mercredi soir par les forces de l'ordre pour en identifier le ou les auteurs.L'Autriche, si elle maintient un haut niveau d'alerte face au terrorisme, a été épargnée ces dernières années par les attentats.(©AFP / 08 mars 2018 00h52)