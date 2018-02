Autriche: succès d'une pétition contre le tabac dans les bars et restaurants

Une pétition officielle demandant l'interdiction de fumer dans les restaurants et les bars en Autriche a recueilli 100.000 signatures en 72 heures, le seuil permettant désormais à cette proposition d'initiative populaire d'être soumise au Parlement.La pétition a été lancée par l'Association médicale autrichienne (ÖAeK), l'ordre des médecins autrichiens, après que le gouvernement eut abandonné, sous la pression du parti d'extrême droite FPÖ, partenaire de coalition des conservateurs à la suite des élections de décembre 2017, un projet d'interdiction totale du tabac dans les bars et restaurants qui devait entrer en vigueur en mai.Le président de l'ordre des médecins Thomas Szekeres a déclaré que cette pétition d'initiative populaire, prévue par la législation autrichienne, avait connu un "début sensationnel".La pétition a remporté un tel succès que l'enregistrement des signatures sur le site internet du ministère de l'Intérieur a dû être suspendu pendant deux heures vendredi à cause de la surcharge des serveurs du ministère.Ce succès obligera les responsables politiques à "réexaminer la question", s'est félicité M. Szekeres. "Nous poursuivrons la collecte de signatures et les manifestations de soutien afin d'augmenter la pression"Cette règlementation anti-tabac, voulue par le chef du gouvernement conservateur ÖVP Sebastian Kurz, un non-fumeur, avait été abandonnée sous la pression du vice-chancelier FPÖ Heinz-Christian Strache, lui-même fumeur, qui en avait fait une condition à son entrée dans la coalition gouvernementale.Treize ans après ses premières tentatives pour interdire le tabac dans les restaurants et les bars, l'Autriche reste l'un des derniers pays d'Europe où il demeure possible de fumer dans ces établissements.Actuellement, la consommation de tabac est autorisée dans les établissements dotés d'espaces fumeurs séparés, bien que cette séparation ne soit pas toujours appliquée d'une manière stricte, et dans ceux d'une superficie inférieure à 50 m2 si leur exploitant le souhaite.Quelque 13.000 personnes meurent de maladies liées au tabac chaque année en Autriche.(©AFP / 18 février 2018 15h57)