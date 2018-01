Autriche: un cadre FPÖ dans la tourmente en raison de chants nazis

Vienne - Le candidat d'extrême droite FPÖ à une élection régionale autrichienne dimanche prochain était dans la tourmente après la révélation mardi de l'existence d'un corpus de chants nazis au sein la corporation pangermaniste dont il est un dirigeant.Figure montante du FPÖ, formation entrée en décembre au gouvernement du chancelier conservateur (ÖVP) Sebastian Kurz, Udo Landbauer, 31 ans, est tête de liste pour les élections provinciales de Basse-Autriche, Land le plus peuplé d'Autriche après Vienne.Il est également vice-président d'une section locale de la corporation "Germania" qui, selon l'hebdomadaire Falter mardi, utilise un livre de chants avec tout un répertoire de chants faisant l'apologie du nazisme.L'un de ces chants comporte notamment la strophe "mettez les gaz, vieux Germains, ont peut arriver au septième million", une allusion aux six millions de juifs assassinés sous le Troisième Reich, notamment dans les chambres à gaz.D'autres chants rendent hommage à la légion Condor, unité nazie responsable du massacre de Guernica durant la Guerre civile espagnole, ou encore aux parachutistes SS coupables d'atrocités sur l'île grecque de Crète, selon Falter.Ces textes sont "racistes, antisémites et absolument répugnants. Ils n'ont pas de place dans notre pays. Toute la lumière doit être faite et les responsables doivent rendre des comptes", a réagi M. Kurz dans un tweet.Un porte-parole du FPÖ a assuré que M. Landbauer n'avait "rien à voir" avec ces textes, et que la corporation avait entrepris de préparer une version expurgée de son livre de chants, dont la dernière version, selon Falter, date de 1997.A la suite de ces révélations, les partis d'opposition social-démocrate (SPÖ) et libéral (Neos) ont appelé à un retrait immédiat de M. Landbauer.Ce dernier s'est dit dans la soirée "horrifié" et "choqué" par les passages de chanson évoqués, assurant en avoir "connaissance pour la première fois". Il a annoncé "suspendre" son adhésion à la corporation Germania.M. Landbauer a signé une campagne électorale tout en agressivité, allant jusqu'à traiter la dirigeante sortante de Basse-Autriche Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), ancienne ministre de l'Intérieur qui s'était distinguée par sa fermeté durant la crise des migrants, de "Moslem-Mama" (mère pour les musulmans).Le parti conservateur, qui règne sur la Basse-Autriche depuis la Seconde guerre mondiale, est large favori pour le scrutin de dimanche, avec même, selon les sondeurs, la possibilité de décrocher une majorité absolue.Fondé par d'anciens nazis, le FPÖ, qui a décroché plusieurs ministères régaliens au gouvernement fédéral de M. Kurz, est régulièrement cité pour des dérapages en lien avec le Troisième Reich.Malgré l'engagement affiché par le vice-chancelier Heinz-Christian Strache, lui-même proche de cercles néonazis dans sa jeunesse, de combattre toute forme d'antisémitisme, la Communauté israélite (IKG) a annoncé refuser de rencontrer tout responsable FPÖ. A ce titre, elle boycottera jeudi une cérémonie en mémoire de l'Holocauste organisée par le Parlement.(©AFP / 23 janvier 2018 18h25)