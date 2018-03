Deux femmes et un homme d'une même famille ont été gravement blessés lors d'une attaque au couteau commise mercredi soir sur la voie publique à Vienne par une personne non identifiée, a indiqué la police locale.L'agression, dont le mobile et les circonstances exactes restaient à préciser, s'est produite en début de soirée près d'une bouche de métro du deuxième arrondissement de la capitale autrichienne, selon une source policière citée par l'agence APA.Des recherches étaient en cours pour retrouver l'agresseur, qui a pris la fuite. Les blessés, un couple et leur fille adulte selon la source policière, ont été transportés à l'hôpital.(©AFP / 07 mars 2018 22h43)