Deux femmes et un homme d'une même famille ont été gravement blessés lors d'une attaque au couteau commise mercredi soir sur la voie publique à Vienne par une personne non identifiée, a indiqué la police locale."A 19h45, trois personnes ont été blessées au couteau par un agresseur", a rapporté la police de Vienne sur son compte twitter. Il s'agit de trois personnes d'une même famille, a ajouté sur la chaîne du site d'information Oe24, un porte-parole de la police évoquant un pronostic vital engagé.L'agression, dont le mobile et les circonstances exactes restaient inconnus, s'est produite sur la large artère commerçante de la Praterstrasse, près d'une bouche de métro du deuxième arrondissement de la capitale autrichienne.Selon le porte-parole citant des témoins, l'agresseur est un homme. Il était activement recherché mercredi soir par d'importantes forces de police.Les forces de l'ordre ont également fait état sur leur compte twitter d'une autre agression au couteau ayant fait un blessé, commise peu de temps après et dans le même secteur que l'attaque près du métro. Le lien ne pouvait cependant être fait entre les deux incidents.Selon l'agence APA, les trois blessés de la même famille sont un couple et leur fille adulte que des témoins cités par Oe24 disent avoir entendu crier au moment de l'agression.L'Autriche, si elle maintient un haut niveau d'alerte face au terrorisme, a été épargnée ces dernières années par les attentats.(©AFP / 08 mars 2018 00h00)