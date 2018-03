Avaloq annonce des résultats record pour 2017

Zurich (awp/ats) - Avaloq a réalisé de solides résultats en 2017. Le développeur de logiciels bancaires basé en Suisse centrale a profité de la transformation numérique du secteur financier.Les revenus ont dépassé les 550 mio CHF, souligne lundi le groupe dans un communiqué. L'année passée, la firme a bénéficié de l'afflux de nouveaux clients, comme Bank of Asia, Kasikornbank et Deutsche Apotheker und Ärztebank.L'excédent brut d'exploitaiton (ebitda) ajusté a quant à lui atteint plus de 100 mio CHF. Les liquidités disponibles se sont fixées à plus de 180 mio. Pour la société, ces résultats constituent un nouveau record. L'entreprise ajoute que la demande a été soutenue en Suisse, en Asie-Pacifique et dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).Près de 160 banques utilisent les logiciels d'Avaloq. Ces établissements financiers gèrent environ 4000 mrd USD (3715 mrd CHF). Le groupe emploie plus de 2000 collaborateurs dans le monde. Basé à Zurich, il dispose notamment de succursales à Berlin, Edimbourg, Francfort et Londres.ats/buc(AWP / 05.03.2018 16h55)