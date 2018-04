Avaloq prend une participation dans Metaco

Zurich (awp/ats) - L'entreprise zurichoise de logiciels bancaires Avaloq prend une participation de 10% dans Metaco, spécialiste lausannois de la blockchain (chaîne de blocs) et des cryptomonnaies. Cette acquisition, qui fait partie du deuxième tour de financement de Metaco, verra Francisco Fernandez, fondateur et président d'Avaloq, rejoindre le conseil d'administration de Metaco.Avaloq a acquis cette participation au sein de Metaco afin de renforcer sa propre expertise et ses solutions en matière de technologie de la blockchain. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'engagement profond de l'entreprise en matière d'innovation, d'excellence numérique et d'investissement dans des technologies d'innovation radicales, indique le spécialiste zurichois jeudi.Dans le sillage du partenariat avec Metaco, il n'y aura pas de changements organisationnels au sein de Metaco ou d'Avaloq, mais une coopération étroite sera engagée à l'avenir, peut-on lire dans le communiqué.Créée en 2014, Metaco aide les banques et les institutions financières, y compris les banques nationales, à tirer profit des dernières technologies et systèmes de blockchain. Elle a développé des solutions cryptographiques spécialisées affichant un haut niveau qualitatif qui peuvent être entièrement intégrées dans les processus de base d'une banque.ats/fr(AWP / 26.04.2018 10h35)