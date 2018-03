Avec l'accord Orange, TF1 entérine de nouvelles règles du jeu pour la distribution de contenus

TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1

Paris - L'accord signé entre TF1 et Orange sur la distribution des chaînes gratuites et services à valeur ajoutée installe de nouvelles règles du jeu entre éditeurs et distributeurs, les chaînes pouvant désormais escompter des revenus pour une partie de leur offre, selon des experts."TF1 a réussi à faire changer la mentalité des opérateurs", souligne Claire Barbaret, spécialiste des groupes médias chez Invest securities. Pour elle, la chaîne sort gagnante des mois de tractations avec Orange.TF1 étant une chaîne gratuite tirant ses revenus de la publicité, les opérateurs "pensaient que c'était normal que ce soit distribué pour rien. Jusqu'au jour où on s'aperçoit que ça a quand même de la valeur", ajoute-t-elle.La chaîne de Bouygues demandait la rémunération de ses chaînes gratuites. Une exigence classée sans suite, mais, d'après une source proche du dossier, elle a obtenu près de 15 millions d'euros d'Orange pour les services considérés à valeur ajoutée, comme le +replay+ (rattrapage des émissions à la carte) ou le +start-over+ (reprise du visionnage d'un programme en cours depuis le début, NDLR).Gilles Pelisson, PDG de TF1, s'est déclaré "ravi" de cette signature, jeudi soir sur la chaîne LCI (qui appartient au groupe TF1). Rappelant qu'Orange est "le troisième opérateur à signer" un accord, il a affirmé que son groupe "invente la télévision de demain", car "ces contenus ont une valeur et les Français les apprécient"."TF1 a peut-être eu un peu moins que ce qu'elle attendait, mais avant elle ne recevait rien", constate Claire Barbaret. "Et le pli va être pris que les opérateurs commencent à payer TF1. Les montants pourraient progresser à l'avenir."Des accords avaient déjà été trouvés avec deux opérateurs, SFR et Bouygues Telecom (filiale comme TF1 du groupe de BTP), mais les négociations avec Orange avaient tourné au vinaigre.TF1 avait suspendu le +replay+ le 1er février 2018 pour les abonnés d'Orange. L'accord signé stipule qu'il sera de nouveau disponible à partir du 12 mars.Distributeurs et éditeurs sauvent donc les apparences avec des nouvelles règles du jeu qui portent seulement sur les services complémentaires des chaînes.Stéphane Richard, le PDG d'Orange, avait estimé qu"'il y a un principe qui existe depuis toujours: les chaînes gratuites sont gratuites. Nous avons obligation de les transporter sans faire payer pour leur transport, nous n'allons pas payer pour le faire".- L'inconnue Free -Autre chaîne privée mais gratuite, M6 a aussi signé des accords de diffusion avec SFR, Orange, Canal+ et Bouygues. Les opérateurs "ne sont pas opposés au principe de payer, mais ne veulent juste pas surpayer", selon les analystes du groupe de banque privée et gestion d'actifs Oddo BHF.Les conflits entre TF1 et la chaîne Canal + et l'opérateur Free, sont, eux, toujours ouverts.La semaine dernière Canal+ a coupé les chaînes gratuites du groupe TF1 (TF1, TMC, TFX, TF Séries Films et LCI) à des millions d'abonnés, avant de rétablir partiellement le signal suite à l'intervention du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la ministre de la Culture.TF1 a tout de même senti l'impact sur ses audiences : son journal télévisé a été dépassé par celui de France 2 et l'émission "The Voice" a perdu un million de téléspectateurs par rapport à la semaine précédente."On ne connaît pas l'issue mais ce conflit ne durera pas", tempère Régis Chenavaz, professeur d'économie à la Kedge Business School. "Si TF1 semble avoir plus à perdre à court terme, avec une chute de son audience et une fuite de ses annonceurs, sur le long terme les pertes seront collectives, puisque Canal+ pourrait perdre des abonnés."Quant au contrat de distribution entre TF1 et Free, il arrive à expiration le 31 mars. Le groupe de Xavier Niel laisse planer le doute sur son intention ou pas d'arrêter de diffuser les chaînes de TF1 sur les Freebox à partir du 1er avril (5 millions d'abonnés).juj/ef/az(©AFP / 09 mars 2018 14h31)