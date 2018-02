Avec sa première série française, Amazon veut faire décoller son offre de streaming

AMAZON.COM

Paris - Pour faire décoller son service de streaming Prime Video, encore peu connu en France, le géant américain du e-commerce Amazon mise sur sa première série locale, une coproduction franco-allemande présentée mercredi et baptisée "Deutsch-les-Landes".Plusieurs acteurs se disputent le marché de la vidéo par abonnement en France : Netflix, qui propose le catalogue le plus étoffé, SFR Play, Canalplay, sans oublier les services de replay des chaînes de télé et le projet porté par la patronne de France Télévisions Delphine Ernotte, récemment salué par le président de M6 Nicolas de Tavernost.Lancé depuis un peu plus d'un an sur le territoire, Prime Video veut passer à la vitesse supérieure avec cette série de dix épisodes de 26 minutes, portée par un casting de célébrités avec notamment Marie-Anne Chazel, Sylvie Testud ou la Franco-Autrichienne Roxane Duran ("Le Ruban Blanc", "la Famille Bélier").Le tournage doit commencer début avril, dans les environs de Bordeaux, pour une diffusion sur Prime Video au dernier trimestre 2018.Produite en partenariat avec la société Newen (filiale de TF1, qui produit notamment "Plus belle la vie" pour France 3) et les allemandes Bavaria Fiction et Deutsche Telekom (qui la diffusera sur sa plateforme en Allemagne), la série est écrite et réalisée par une équipe franco-allemande.Aux manettes côté français, on retrouve les auteurs Alexandre Charlot et Franck Magnier, scénaristes de "Bienvenue chez les Ch'tis" et anciens des "Guignols" sur Canal+ et à la réalisation Denis Dercourt ("En équilibre").L'histoire se passe à Jiscalosse, village fictif des Landes vendu en partie par son édile (Marie-Anne Chazel) à un patron allemand pour éviter la faillite. Le PDG décide d'y délocaliser son entreprise, "ce qui déclenche un choc des cultures mêlant drame et comédie", ont raconté les auteurs lors d'une présentation presse.