"Avengers: Infinity War" explose les records à sa sortie

Los Angeles - "Avengers: Infinity War" a dès sa sortie explosé les records, engrangeant 630 millions de dollars au niveau mondial pour son premier week-end, selon les estimations de la société spécialisée Exhibitor Relations publiées dimanche.Le film a réalisé "les plus grosses recettes mondiales de l'histoire du cinéma pour le week-end" de sa sortie, et ce sans la Chine, où il ne sort que le 11 mai, selon la même source.Le film de l'univers Marvel (Disney) s'est aussi propulsé à la tête du box-office nord-américain pour son premier week-end avec 250 millions de dollars de recettes, un chiffre également record."Avengers" détrône ainsi "Star Wars: Le Réveil de la Force", qui avait récolté 248 millions de dollars pour son premier week-end en 2015.Le film combine pas moins de neuf franchises et met en scène une vingtaine de super-héros luttant pour sauver le monde.Son casting compte plusieurs stars d'Hollywood comme Robert Downey Jr dans le rôle d'Iron Man, ou Scarlett Johansson dans celui de la Veuve noire.Leur mission: empêcher le méchant Thanos (Josh Brolin) de détruire le monde.wd-iba/sl(©AFP / 29 avril 2018 18h04)