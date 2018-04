"Avengers: Infinity War" se propulse en tête du box-office nord-américain

Le film de super-héros "Avengers: Infinity War" s'est propulsé en tête du box-office nord-américain, après avoir explosé les records pour son premier week-end.Le film de l'univers Marvel, qui met en scène une vingtaine de super-héros tentant de sauver le monde, a engrangé 250 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis et au Canada, selon les estimations de la société spécialisée Exhibitor Relations publiées dimanche."Avengers" détrône ainsi "Star Wars: Le Réveil de la Force", qui avait récolté 248 millions de dollars pour son premier week-end en 2015 sur le marché nord-américain.Il a aussi brisé les records en engrangeant 630 millions de dollars au niveau mondial pour son premier week-end.A la deuxième place du box-office, le film d'horreur "Sans un bruit" a récolté 10,6 millions de dollars au cours du week-end (plus de 148 millions en quatre semaines d'exploitation). Il raconte l'histoire d'une famille qui tente de survivre sous la menace de mystérieuses créatures qui attaquent au moindre bruit."I feel pretty", avec Amy Schumer, arrive en troisième position avec 8,1 millions de dollars (29,5 millions en deux semaines). Le film raconte l'histoire d'une jeune femme qui ne se sent pas à l'aise dans sa peau mais va finir par assumer ses rondeurs.Quatrième, "Rampage - Hors de contrôle" du Canadien Brad Peyton, a réalisé 7,1 millions de dollars de recettes contre 20 millions le week-end dernier (presque 78 millions de dollars au total). Ce film d'action avec Dwayne "The Rock" Johnson, adapté d'un jeu vidéo des années 90, raconte l'amitié entre le personnage joué par Johnson et un gorille blanc victime d'expériences génétiques. Les deux font équipe contre des prédateurs en passe de ravager la planète.Cinquième, le phénomène "Black Panther", sur le super-héros noir éponyme, a engrangé 4,4 millions de dollars (688 millions en 11 semaines).Voici le reste du Top 10:6 - "Super Troopers 2": 3,6 millions de dollars (22 millions en deux semaines)7 - "Action ou vérité": 3,2 millions de dollars (35,3 millions en trois semaines)8 - "Contrôle parental": 2,9 millions de dollars (53,2 millions en quatre semaines)9 - "Ready Player One": 2,4 millions de dollars (130,6 millions en cinq semaines)10 - Traffik: 1,6 million de dollars (6,7 millions en deux semaines)(©AFP / 29 avril 2018 21h18)