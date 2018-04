Avocat de Trump au tribunal: actrice X et vedette de Fox News font sensation

L'avocat personnel de Donald Trump au banc des accusés, une ex-maîtresse présumée du président américain dans la salle et son commentateur télévisé préféré mêlé au scandale: le tribunal fédéral de Manhattan a été le théâtre d'une extraordinaire audience lundi, reflétant les déboires juridiques à hauts risques pour le président.Cette audience, une semaine exactement après les perquisitions spectaculaires au domicile et bureau new-yorkais de l'avocat personnel du président Michael Cohen, s'est déroulée dans une salle pleine à craquer, devant plus d'une centaine de journalistes et l'actrice de films X Stormy Daniels.De son vrai nom Stephanie Clifford, celle qui affirme avoir eu une brève liaison avec Trump à partir de 2006 a fait sensation à son arrivée, en tailleur violet et sandales noires, prenant place au fond de la salle, aux côtés de son avocat.Michael Cohen a reconnu publiquement lui avoir versé 130.000 dollars quelques jours avant l'élection présidentielle de novembre 2016 pour acheter son silence. Trump assure ne pas avoir connaissance de cette transaction et nie toute relation avec Stormy Daniels.Autre sensation: les avocats de Michael Cohen ont été forcés par la juge Kimba Wood de révéler que Sean Hannity, commentateur vedette de la chaîne Fox News et ami de Donald Trump, était l'un des deux seuls autres clients actuels de Michael Cohen, alors qu'il espérait rester anonyme.Rien n'a été dit à l'audience sur les raisons pour lesquelles Hannity aurait consulté M. Cohen, désormais célèbre pour avoir fait enterrer plusieurs affaires potentiellement embarrassantes pour M. Trump, des membres de sa famille ou un grand ponte du parti républicain, Elliott Broidy.Hannity a démenti via Twitter avoir jamais retenu M. Cohen comme avocat, assurant avoir eu affaire à lui "presqu'exclusivement pour des questions immobilières.Pendant deux heures et demi, l'équipe de procureurs fédéraux de Manhattan, l'une des plus puissantes du pays, a bataillé face aux avocats de Michael Cohen, chacun arguant être "le mieux placé" pour déterminer ce qui pourrait relever du secret avocat/client parmi les milliers de documents saisis dans les bureaux et au domicile new-yorkais de M. Cohen lors des perquisitions de lundi dernier.Les documents qui seront jugés protégés par ce secret ne pourront pas être utilisés par les services du procureur. La défense estime qu'en saisissant des milliers de documents et de fichiers électroniques, les enquêteurs sont allés au-delà de la cible définie par le mandat de perquisition.Une avocate de M. Trump, Joanna Hendon, a plaidé pour que le président puisse examiner en premier tous les documents saisis le concernant, estimant qu'il était le "détenteur des droits" de confidentialité censés protéger les relations entre un avocat et son client.Mais cette requête a été rejetée par la juge, même si cette dernière n'a pas exclu de nommer prochainement un expert indépendant pour décider ce qui pourrait être expurgé parmi les documents concernant le président. Elle a demandé aux avocats des deux parties de lui proposer des noms d'experts.Le tri de ces documents pourrait prendre des semaines. L'accusation s'est engagée dans l'immédiat à mettre le plus rapidement possible dans une base de données, à la disposition des avocats de Michael Cohen, tous les documents saisis afin que les parties puissent évaluer la quantité de travail que le tri nécessitera.En attendant de savoir quels documents seront expurgés, les services du procureur se sont engagés à ne pas examiner les documents saisis, tout en disant s'inquiéter de la volonté de la défense "de se cacher derrière la confidentialité avocat/client" pour retarder l'enquête.L'avocat de Stormy Daniels, Michael Avenatti, avide de publicité, a d'ores et déjà estimé que Michael Cohen était devenu "radioactif" et l'affaire "dangereuse pour le président".Et Stormy Daniels a déclaré à sa sortie du tribunal que l'époque où Michael Cohen avait agi "au-dessus des lois" était désormais "révolue". "Mon avocat et moi sommes déterminés à nous assurer que tout le monde sache la vérité", a-t-elle ajouté.Si M. Cohen, 51 ans, ne fait l'objet d'aucune inculpation pour l'instant, les procureurs ont indiqué vendredi enquêter sur lui depuis plusieurs mois dans un nouveau volet des investigations menées par le procureur spécial Robert Mueller, chargé de déterminer s'il y a eu collusion entre l'équipe de campagne du milliardaire et la Russie lors de la présidentielle 2016.M. Cohen, qui fut un porte-parole de la campagne, serait notamment soupçonné de financement illégal de la campagne et d'avoir étouffé des informations nuisibles au candidat Trump.(©AFP / 17 avril 2018 02h13)