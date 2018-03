Axa Winterthur ne s'appellera plus que Axa

Zurich (awp) - Axa Winterthur a changé de raison sociale pour Axa avec effet immédiat. L'enseigne du siège principal de l'assureur a d'ores et déjà été remplacée. Le repositionnement et le changement d'image qui y est lié seront déployés progressivement jusqu'en 2020, a fait savoir le groupe jeudi dans un communiqué.La marque "Winterthur" disparaît ainsi après plus de 40 ans d'utilisation. Créée en 1875 sous le nom "Schweizerische Unfallversicherungs-Aktiengesellschaft", la société a été rebaptisée en 1975 "Winterthur Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft", même si elle était plus connue sous l'appellation "Winterthur Versicherungen".En 1997, la société a rejoint Credit Suisse, avant d'être reprise en 2006 par le groupe d'assurance français Axa. Il y a quelques mois, Axa Winterthur avait vendu ses activités d'assurance maladie à Sanitas.ra/yr/buc(AWP / 01.03.2018 19h15)