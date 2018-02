Axpo renforce sa présence sur le marché ukrainien

Zurich (awp) - Le groupe énergétique Axpo dispose depuis le 20 février, via ses filiales Axpo Trading et Axpo International d'une représentation à Kiev. "Le marché ukrainien est intéressant et important pour nous", a indiqué vendredi à AWP un porte-parole de l'entreprise argovienne, soulignant que l'ouverture d'une représentation locale reflétait "la stratégie d'expansion internationale d'Axpo".L'énergéticien helvétique opère sur ce marché comme fournisseur de gaz naturel depuis 2014. Selon des chiffres relayés par des médias locaux - qu'Axpo n'a pas souhaité confirmer - les volumes de ventes en Ukraine seraient passés progressivement de 33 mio de mètres cubes en 2014 à 360 mio en 2015, 1 mrd en 2016 et 1,7 mrd en 2017, faisant du groupe le 2e fournisseur de gaz dans l'ex-république soviétique.Plusieurs négociants internationaux ont ouvert une représentation en Ukraine en 2017, parmi lesquels les zougois MET Holding et AOT Energy, le tessinois DufEnergy, ou encore le géant des matières premières Trafigura.buc/ol(AWP / 23.02.2018 16h15)