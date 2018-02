Azerbaïdjan: élection présidentielle anticipée le 11 avril

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev, au pouvoir depuis 2003, a convoqué une élection présidentielle anticipée pour le 11 avril, a annoncé lundi la présidence de ce petit État du Caucase."La date de l'élection présidentielle de la République d'Azerbaïdjan a été fixée au 11 avril", a annoncé Ilham Aliev dans un décret publié sur le site internet de la présidence, sans expliquer la raison de cette élection anticipée.L'élection présidentielle était initialement prévue le 17 octobre 2018, Ilham Aliev ayant annoncé la semaine dernière qu'il serait candidat pour un quatrième mandat."Les Aliev sont au pouvoir depuis déjà 45 ans et cela contredit les principes d'une république démocratique", a déclaré à l'AFP Ali Kerimli, le dirigeant du Front Populaire, le principal parti d'opposition.Selon lui, la décision d'Ilham Aliev vise à "raccourcir la campagne" pour "freiner les efforts de l'opposition visant à limiter le trucage du vote".Deux candidats d'opposition, le dirigeant du parti Musavat, Isa Gambar, et le président du Front classique populaire, Mirmahmoud Miralioglou, ont jusqu'à présent annoncé leur intention de participer à l'élection.Ilham Aliev est arrivé au pouvoir en 2003 après la mort de son père Heïdar, un ancien officier du KGB et dirigeant communiste qui avait gouverné le pays presque sans interruption de 1969 à 2003. Il a été réélu en 2008 et en 2013 dans des élections dénoncées comme truquées par l'opposition.En 2009, Ilham Aliev a changé la constitution du pays pour pouvoir être candidat à un nombre illimité de mandats, un changement faisant de lui, de fait, un président à vie.En 2016, plusieurs changements constitutionnels visant à étendre le mandat présidentiel à sept ans, contre cinq auparavant, créant des postes de Premier vice-président et de vice-président et supprimant la barrière d'âge minimum de 35 ans requise pour pouvoir se présenter à la présidentielle ont encore renforcé la mainmise de la famille Aliev sur le pays.Ces changements constitutionnels, qui ouvrent notamment la voie au fils d'Ilham Aliev, Haïdar, 19 ans, pour prendre la succession de son père, ont été approuvées par référendum par 91% des votants. Ilham Aliev a également nommé sa femme Mehriban Alieva première vice-présidente après ce référendum.L'Azerbaïdjan est souvent critiqué par les organisations internationales de défense des droits de l'Homme, qui dénoncent une répression menée par le pouvoir contre les opposants et détracteurs du président Ilham Aliev. Ce dernier rejette ces accusations.(©AFP / 05 février 2018 11h13)