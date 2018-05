Bénéfice net en hausse Artemis Group en 2017

Zurich (awp) - Artemis Group a poursuivi sa croissance l'an dernier. Affichant des ventes en hausse, la société de participations de l'industriel Michael Pieper, qui contrôle notamment les sociétés Franke et Feintool, a dégagé un bénéfice net de 223 millions de francs, 7,9% de plus qu'un an auparavant.Outre l'évolution favorable de l'ensemble des participations, la hausse du bénéfice net reflète aussi un effet unique, a indiqué mardi le groupe établi à Hergiswil, dans le canton de Nidwald. Le chiffre d'affaires a pour sa part progressé de 5,5% au regard de 2016 à 2,9 milliards de francs. La croissance organique s'est inscrite à 4%.L'évolution s'est cependant révélée moins favorable au niveau opérationnel, le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) se contractant de 1,9% à 195 millions de francs. La marge correspondante a aussi fléchi passant d'une année à l'autre de 7,3 à 6,8%. Le tassement illustre essentiellement les investissements consentis dans le domaine de la distribution ainsi que quelques éléments exceptionnels en lien avec la consolidation de trois sites de production du fabricant argovien d'équipements de cuisines Franke.Le groupe ajoute avoir bien entamé l'année 2018. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires consolidé a bondi de 8,2% au regard de la période correspondante de l'an dernier à 718,6 millions de francs. La croissance organique s'est fixée à 4,1%.Pour l'ensemble de l'exercice, Artemis Group table sur une poursuite de l'embellie conjoncturelle. Toutefois, la croissance devrait quelque peu pâtir de l'augmentation des prix des matières premières ainsi que de la pénurie de main d'oeuvre qualifiée en Europe et en Amérique du Nord. Il n'en demeure pas moins que l'entreprise de Michael Pieper envisage une croissance profitable cette année.Outre Franke et le spécialiste bernois du formage et du découpage Feintool, contrôlé à plus de 50%, le groupe Artemis se compose également d'une entreprise active dans l'immobilier, Artemis Real Estate Group et de la société Artemis Asset Management Groupe. Cette dernière unité regroupe les participations minoritaires détenues notamment dans Forbo (plus de 27%), Arbonia (plus de 21%). Autoneum (plus de 21%), Adval Tech (aussi plus de 21%) et Rieter (plus de 11,5%).vj/lie/al(AWP / 29.05.2018 10h00)