BAK Economics prévoit une croissance moyenne de 2% en 2018-2019

Bâle (awp/ats) - BAK Economics prévoit une croissance moyenne de 2% en moyenne pour cette année et la suivante. Les régions, surtout urbaines, vont en particulier profiter de l'embellie dans l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM).Pour l'année en cours, BAK Economics maintient à 2,4% son pronostic de croissance du produit intérieur brut (PIB) helvétique, indique-t-il jeudi. Depuis décembre, l'institut de recherches conjoncturelles bâlois est convaincu que le commerce extérieur de la Suisse va continuer à profiter des impulsions de la zone euro.Pour 2018 et 2019, BAK Economics escompte une progression de 5,5% respectivement 3,6% de la valeur ajoutée dans l'industrie MEM. L'affaiblissement du franc aidant, les régions suisses figurent en bonne position à l'aune de la compétitivité internationale, estiment les chercheurs.La région biennoise s'avère la plus dynamique, avec une croissance du PIB attendue en moyenne à 4,6% pour la période 2018-2019. Elle va profiter notamment du transfert annoncé par UBS de 600 collaborateurs de Zurich d'ici début 2019. Bulle (FR) n'est pas en reste, avec une progression estimée à 4%.En comparaison nationale, plusieurs localités argoviennes font mauvaise figure. Aarau (+1%) et Baden-Brugg (+1,1%) pâtissent, elles, des démantèlements planifiés chez Rockwell Automatics (250 postes biffés) et surtout General Electric (1100 emplois à la trappe).Avec une hausse du PIB régional anticipée à 1,1% pour 2018-2019, Coire complète le trio en queue de peloton. Parmi les grandes villes, Bâle (+2,8%) fait nettement mieux que Genève (+1,8%) et Zurich (+1,7%).ats/rp(AWP / 26.04.2018 14h15)