BB Biotech confirme un solide bénéfice pour 2017

Zurich (awp) - BB Biotech a confirmé vendredi avoir renoué avec un bénéfice annuel, précédemment annoncé dans des chiffres non audités. L'année 2018 devrait être intense avec la publication de différentes études cliniques et l'obtention d'homologations, a assuré la société de participation centrée sur les biotechnologies.L'an dernier, un bénéfice net de 688 mio CHF a été dégagé, contre une perte sèche de 802 mio en 2016.Le rendement de l'action a atteint 23,1% sur l'ensemble de l'exercice en francs et 13,1% en euros. La valeur nette d'inventaire (VNI) s'est étoffée de 23,4% en francs, 12,5% en euros et 29,2% en dollars. La performance a dépassé de 7,5% l'indice Nasdaq dédié aux biotechnologies.La capitalisation totale fin 2017 s'élevait à 3,6 mrd CHF, contre 3,1 mrd à la même période en 2016.La direction a confirmé la rémunération proposée aux actionnaires, relevée à 3,30 CHF par action, contre 2,75 CHF un an plus tôt. La rentabilité du dividende s'élève ainsi à 5% et devrait être maintenue en 2018.Pour l'exercice en cours, la société schaffhousoise s'attend à des lancements de nouveaux produits, ce qui permettra une accélération de la croissance des revenus et des flux de trésorerie pour les entreprises du portefeuille.ol/al(AWP / 16.02.2018 08h00)