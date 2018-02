BB Biotech confirme un solide bénéfice pour 2017

(ajoute précision 4e trimestre, 2018 et commentaires)Zurich (awp) - BB Biotech a confirmé vendredi avoir renoué avec un bénéfice annuel, précédemment annoncé dans des chiffres non audités. L'année 2018 devrait être intense avec la publication de différentes études cliniques et l'obtention d'homologations, a assuré la société de participations centrée sur les biotechnologies.L'an dernier, un bénéfice net de 688 mio CHF a été dégagé, contre une perte sèche de 802 mio en 2016.Le rendement de l'action a atteint 23,1% sur l'ensemble de l'exercice en francs et 13,1% en euros. La valeur nette d'inventaire (VNI) s'est étoffée de 23,4% en francs, 12,5% en euros et 29,2% en dollars. La performance a dépassé de 7,5% l'indice Nasdaq dédié aux biotechnologies.La capitalisation totale fin 2017 s'élevait à 3,6 mrd CHF, contre 3,1 mrd à la même période en 2016.La direction a confirmé la rémunération proposée aux actionnaires, relevée à 3,30 CHF par action, contre 2,75 CHF un an plus tôt. La rentabilité du dividende s'élève ainsi à 5% et devrait être maintenue en 2018.La société a fait face à un quatrième trimestre turbulent avec une forte volatilité, conduisant à de nets replis pour plusieurs grandes sociétés biotechnologiques du portefeuille. Une perte de 156 mio CHF a ainsi été essuyée, alors qu'elle n'était que de 24 mio à la même période en 2016.AJUSTEMENTS AU 4E TRIMESTREAu dernier trimestre, des ajustements ont été effectués dans le portefeuille, avec la vente de la participation restante dans Swedish Orphan Biovitrum (Sobi). Débutée en 2011, l'engagement dans Sobi a permis un retour sur le capital investi de facteur trois.Dans le segment des grandes capitalisations, BB Biotech a empoché des bénéfices grâce à Novo Nordisk et a investi cet argent fin octobre dans Celgene, alors que le titre de dernier chutait en raison de données d'étude décevantes. Celgene, avec Ionis Pharmaceuticals et Incyte, figure parmi les positions les plus importantes de BB Biotech. Ensemble, elles pèsent pour 30% du portefeuille global.Parmi les petites et moyennes capitalisations, BB Biotech a relevé sa participation dans Radius Health, Macrogenics et Esperion. Grâce à la solide progression du cours des titres Juno Therapeutics, Idorsia et Alnylam, des gains ont pu être réalisés.De nouvelles positions ont été ouvertes dans Wave Life Sciences, Voyager Therapeutics et Akcea Therapeutics.Plus d'un tiers du portefeuille est consacré au domaine de l'oncologie, puis suivent les maladies orphelines, les affections neurologiques, les maladies métaboliques et d'autres segments.Pour l'exercice en cours, la société schaffhousoise s'attend à des lancements de nouveaux produits, notamment pour les participations Celgene, Ionis et Neurocrine Biosciences. Cela permettra une accélération de la croissance des revenus et des flux de trésorerie pour les entreprises du portefeuille.A la Bourse suisse, les investisseurs réagissaient positivement à ces annonces. Peu après l'ouverture, le titre BB Biotech prenait 0,7% à 69,20 CHF dans un SPI en hausse de 0,51%.ol/al(AWP / 16.02.2018 09h40)