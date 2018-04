BB Biotech: le bénéfice net dégringole au premier trimestre 2018

Zurich (awp) - La société d'investissements BB Biotech a essuyé sur les trois premiers mois de l'année une vertigineuse chute de son bénéfice net à 28,2 millions de francs, contre près de 375 millions un an plus tôt. La firme schaffhousoise déplore dans son rapport intermédiaire vendredi une sous-valorisation importante de plusieurs des grandes capitalisations de son portefeuille et note un regain de volatilité.La rémunération des actionnaires de BB Biotech en mars, à hauteur de 183 millions de francs, a par ailleurs plus que contrebalancé la cession à Celgene pour 164 millions de dollars des parts détenues dans Juno.La publications de données encourageantes par Novo Nordisk, Neurocrines Partner, Abbvie, Esperion, Alexion ou encore Alder, de même que la phase de consolidation dans laquelle se trouve le secteur biotechnologique médical devraient redonner des couleurs aux valorisations, assure la société.La direction ne s'avance pas sur le terrain des perspectives chiffrées pour l'ensemble de l'exercice, mais espère que les actionnaires ne demeureront pas échaudés par le camouflet subi par Incyte suite à l'issue malheureuse d'une étude sur une combinaison de l'ecapadostat et du Keytruda de Novartis.jh/al(AWP / 20.04.2018 07h55)