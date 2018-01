BB Biotech retrouve les bénéfices en 2017, choie ses actionnaires

Zurich (awp) - BB Biotech a dégagé l'an dernier un bénéfice non audité de 688 mio CHF, contre une perte sèche de 802 mio CHF en 2016. La société de participation, centrée sur les biotechnologies, relève dans la foulée la rémunération proposée à ses actionnaires à 3,30 CHF par action, contre 2,75 CHF un an plus tôt, indique vendredi un premier compte-rendu de la performance annuelle.L'érosion de 4% de la valorisation du portefeuille sur le dernier partiel de l'année n'a couté que 1% au cours de la nominative, se félicite la direction. Le recul est largement attribué à une contre-performance des plus grands laboratoires sur la période, tandis que les sociétés de taille plus modeste ont poursuivi sur la voie de la croissance.Le rendement de l'action a atteint 23,1% sur l'ensemble de l'exercice en francs et 13,1% en euros. La valeur nette d'inventaire (VNI) s'est étoffée de 23,4% en francs, 12,5% en euros et 29,2% en dollars.Pour l'exercice en cours, la société schaffhousoise anticipe une poursuite de la croissance du secteur des biotechnologies.La publication des résultats détaillés est agendée au 16 février.jh/ol(AWP / 19.01.2018 08h04)