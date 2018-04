BC de Glaris: recettes et bénéfice en hausse au 1er trimestre

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Glaris (GLKB) a bouclé le premier trimestre de l'exercice en cours sur un produit d'exploitation en hausse de 5,7% à 17,9 millions de francs, grâce notamment à la bonne tenue des activités hypothécaires. Malgré la hausse des charges d'exploitation, qui ont franchi la barre des 10 millions le résultat tant opérationnel que net a pu être amélioré par rapport aux trois premiers mois de 2017, indique l'établissement lundi dans un communiqué.Dans le détail, les opérations sur intérêts ont dégagé 14,3 millions de francs, soit 8,0% de mieux qu'un an plus tôt. Les commissions et services ont généré 2,6 millions (+9,4%) et les activités de négoce 1,3 million (+27,7%). Les charges d'exploitation ont enflé de 6,2% pour s'établir à 10,6 millions.Le résultat d'exploitation s'est étoffé de 7,4% à 6,3 millions de francs, et le bénéfice net de 7,3% à 5,2 millions.Au bilan, les prêts à la clientèle ont augmenté de 1,2% par rapport au bouclement de 2017, à 4,82 milliards, dont 4,43 milliards de créances hypothécaires (+0,8%). Un tiers de la croissance des hypothèques est à mettre au crédit de la plateforme en ligne hypomat.ch, précise le communiqué. La somme de bilan a crû de 2,8% à 5,80 milliards.La direction de la GLKB n'a pas formulé d'objectifs ou de prévisions pour la suite de l'exercice.buc/ol(AWP / 23.04.2018 08h04)